Trentino 2060, questa sera a Borgo l’analista geopolitico Fabbri: il programma della seconda giornata

Trentino 2060, si parte giovedì 14 luglio con l’influencer Cathy la Torre

Sarà Cathy La Torre, al pubblico di Instagram nota come l’influencer Avvocathy, ad aprire la quarta edizione di Trentino 2060. Giovedì 14 luglio alle 20.30, la celebre avvocata specializzata in diritto di genere dialogherà con Francesca Florio, nota come Checcaflo, e con il pubblico di Borgo Valsugana sulla continua evoluzione della democrazia, tracciando una mappa […]