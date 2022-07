Allerta caldo, fino a lunedì temperature sopra i 35 gradi

È allerta per il caldo. Fino a lunedì più di 35°C

È attivo il sistema di allerta della Protezione civile del Trentino per le temperature troppo elevate previste da MeteoTrentino fino a lunedì 25 luglio.

“Lo zero termico in libera atmosfera supererà i 4.500 metri – si legge nell’avviso firmato dall’ingegner Mauro Gaddo, direttore dell’Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia autonoma di Trento -; in molte zone dei fondovalle a bassa quota le temperature massime supereranno i 35 gradi centigradi e le minime non scenderanno sotto i 20 gradi (notti tropicali). Nei bassi strati, nelle ore più calde, sarà probabile l’aumento della concentrazione di ozono”.

Viste le temperature elevate anche in alta quota, il Soccorso Alpino invita a prestare la massima attenzione ai colpi di calore anche in montagna. I consigli sono scegliere un itinerario adeguato alla propria preparazione fisica e a quella dei nostri compagni di escursione; partire al mattino presto, evitando di camminare nelle ore centrali della giornata, soprattutto sui versanti esposti al sole; portare con sé un’adeguata scorta di acqua e assumere cibi come frutta secca e sali; indossare abbigliamento traspirante e adeguato all’attività che si sta compiendo; avere con sé accessori adeguati per coprirsi dal sole, occhiali e creme protettive.

A inizio luglio l’Apss, Upipa e i servizi socio-assistenziali dei Comuni di Trento e Rovereto e delle Comunità di Valle e del Dipartimento di Protezione civile avevano diffuso un decalogo per limitare il rischio di malesseri legati al calore nella popolazione anziana e fragile, la più a rischio in questo momento.

Un memorandum è stato diffuso dal Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia di Trento – in collaborazione con Apss – per dare delle indicazioni per proteggere la salute nei luoghi di lavoro più esposti: edilizia, lavori stradali, agricoltura, ma anche ambienti come industria, serre o locali con microclima severo.