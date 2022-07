“Connessioni culturali”, a Malè tre incontri sui Musei etnografici del Trentino

La Casa degli Spaventapasseri – Foto APT Valsugana

Parte nel mese di agosto il ciclo di tre incontri serali organizzato dal Centro Studi per la Val di Sole e dal comitato di gestione del Museo della Civiltà Solandra di Malè, dal titolo “Connessioni culturali. Vivere e raccontare i Musei etnografici del Trentino“, allo scopo di far conoscere storie, personaggi e curiosità di due musei etnografici della Valsugana (ma con interessanti collegamenti con la Valle di Sole) e per presentare un importante volume, l’Atlante etnografico del paesaggio trentino, curato da Antonellla Mott ed edito nel 2021 dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige.

Al primo incontro, in programma venerdì 5 agosto alle 20.45, dal titolo “Da Jacques Marinelli al Museo del paracarro a Canezza“, interverrano il giornalista e storico Alberto Mosca, direttore del Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole (La Val) e Dario Pegoretti, ideatore nel 2006 del Museo del paracarro inaugurato a Canezza di Pergine nel 2008.

Il secondo incontro (venerdì 19 agosto, sempre alle 20.45) sarà dedicato alla presentazione del volume intitolato Atlante etnografico del paesaggio trentino con la partecipazione di Salvatore Ferrari, presidente del Comitato di gestione del Museo della Civiltà Solandra, dell’autrice del volume, Antonella Mott e di Giovanni Kezich, ex direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige e attuale dirigente dell’Unità di missione semplice denominata “rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale”.

Al terzo incontro (venerdì 26 agosto alle 20.45), dal titolo “Flavio Faganello e la “sua” Casa degli spaventapasseri al Mulino Angeli a Marter di Roncegno Terme”, interverranno Marta Baldessari, vicedirettrice del Museo degli strumenti musicali di Roncegno e Alessia Sartori, assessore al turismo, sport e valorizzazione del territorio e dei prodotti locali del Comune di Roncegno Terme – che presenteranno la “Casa degli spaventapasseri” al Mulino Angeli di Marter – e Romina Zanon, artista visiva e dottoranda di ricerca in storia, critica e conservazione dei beni culturali presso l’Università di Padova, che approfondirà la figura del fotografo Flavio Faganello (Terzolas, 1933 – Trento, 2005).

I posti agli incontri, che si svolgeranno negli spazi del Museo della Civiltà Solandra di Malè, sono limitati (30) e l’ingresso è gratuito. Per partecipare agli incontri è obbligatoria la prenotazione entro le ore 20.00 del giorno precedente al numero di telefono 339 8665415 e all’indirizzo di posta elettronica: museo@centrostudiperlavaldisole.it. Prima di ogni appuntamento, chi vorrà potrà fare una visita guidata (a pagamento) al Museo di Malé alle 19.30, previa prenotazione.