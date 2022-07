Covid-19, venerdì 29 luglio nessun decesso e 461 casi

Covid-19, giovedì 17 febbraio tre decessi e 442 contagi

Ci sono altri 3 decessi per Covid-19 nel bollettino di oggi, giovedì 17 febbraio. “Si tratta di una donna ultraottantenne, non vaccinata e che soffriva anche di altre patologie – fa sapere l’Azienda provinciale per i servizi sanitari – e di due uomini, entrambi deceduti in ospedale, entrambi vaccinati, un ultraottantenne con patologie pregresse e […]