Trento Aperta, dall’escursione in e-bike alla serata alla Busa degli Orsi: il programma di questa settimana

Dal 4 al 7 agosto un weekend ricco di eventi per Trento Aperta

Sarà un weekend ricco di eventi per chi rimane a Trento. Trento Aperta prosegue, ed entra nel vivo con escursioni, musica dal vivo, improvvisazioni teatrali e laboratori per bambini.

L’appuntamento “da segnare in agenda” è quello con la compositrice e cantante pakistana Arooj Aftab, che giovedì 4 agosto porterà al Teatro Capovolto di Piazza Cesare Battisti un intreccio di jazz, tradizione Hindustan e folk (qui per maggiori informazioni).

Ecco i principali appuntamenti di Trento Aperta tra giovedì 4 e domenica 7 agosto:

Giovedì 4

• Tour in Mountain Bike elettrica, escursione e noleggio mountain bike a pedalata assistita con accompagnatore per scoprire il fascino delle Viote; ritrovo alle 8.30 presso il Noleggio Degasperi in Loc. Vason

• Degustazione alpina, tavolo tematico per scoprire la biodiversità e la storia del Monte Bondone; dalle 10 presso il Giardino Botanico Alpino Viote, Monte Bondone

• Dadi, noci e astragali, laboratorio per famiglie per giocare come i bambini dell’antica Roma; ore 16.30 presso lo Spazio archeologico sotterraneo del Sas

• Drink ’n’ think, aperitivo informale e stimolante per avvicinare alla scienza divertendosi; dalle 18 al MUSE

• Muse Fuori Orario, serata di attività, performance e installazioni per vivere il museo come mai prima d’ora; dalle 21 al MUSE

• Arooj Aftab, musica dal vivo; alle 21 al Teatro Capovolto di Piazza Battisti

Venerdì 5

• Storie da castello al Castello del Buonconsiglio, attività per famiglie al Castello del Buonconsiglio, ore 15. Prenotazione obbligatoria

• Uomini, orsi e lupi, laboratorio per bambini e ragazzi per conoscere i grandi carnivori del Trentino; dalle 15:30 al Giardino Botanico Alpino Viote, Monte Bondone

• Gomitoli di acciaio, esposizione di opere realizzate da giovani con disturbo dello spettro autistico; Sala Thun di Torre Mirana, dalle 10 alle 16

• Escursione in e-bike alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Trento, ritrovo alle ore 16.45 presso il negozio PrestaBici in Corso Michelangelo Buonarroti; prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno precedente

• Musica delle stelle, appuntamenti musicali con il Conservatorio Bonporti e picnic al calare della notte; dalle 17 presso la Terrazza delle Stelle, Monte Bondone

• Insieme per la rinascita, la sicurezza e la legalità, promozione della cultura imprenditoriale, con focus sui giovani, le donne e la sicurezza; alle 20 presso il Parco Enzo Tortora – ex Area prato grande, Viale Verona

• Alla luce del giorno – L’intervista, incontro – dibattito sul tema della violenza contro le donne; alle 20:30 presso il Piazzale della Circoscrizione Ravina – Romagnano

• Trentin-Country Band, musica dal vivo; ore 21 al Teatro Capovolto di Piazza Battisti

Sabato 6

• Escursione a Cima Cornet, ritrovo alle 9 presso la Capanna Viote; prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima

• Avventura nelle miniere medievali del Monte Calisio – Le Canope, visite alle 9:30 e alle 14; ritrovo presso il lago di Santa Colomba – Parcheggio Nord

• Visita guidata centro storico Trento, in collaborazione con le guide turistiche di Trento. Lingue garantite: italiano ed inglese. Ritrovo alle ore 9.40 presso l’Infopoint di APT in Piazza Dante

• Festa della Madonna della neve, dalle 17.30 alla Chiesa della Madonna della Neve, Vanéze

• Passeggiata sotto le stelle, dalle 21 presso il Giardino Botanico Alpino, Monte Bondone; prenotazione obbligatoria

• Paolo Angeli “Rade”, musica dal vivo; ore 21 al Teatro Capovolto di Piazza Battisti

Domenica 7

• La collina di Villazzano, passeggiata naturalistica con accompagnatore alla scoperta della collina di Villazzano; ritrovo alle 9 nel parcheggio di via Gocciadoro

• Tinture naturali, laboratorio di tintura botanica; dalle 10 al Giardino Botanico Alpino Viote, Monte Bondone

• Visita guidata alla scoperta del Giardino Botanico Alpino, dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30

• Overtime Harold, Se all’improvviso – piccola rassegna di improvvisazione teatrale, musicale e artistica; alle 20.30 presso la terrazza panoramica di Sardagna