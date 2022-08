Covid-19, venerdì 5 agosto nessun decesso e 397 nuovi casi

Non c’è nessun decesso per Covid-19 in Trentino oggi, venerdì 5 agosto. Il bollettino dell’Apss riporta 397 casi di positività emersi nelle ultime 24 ore: tre positivi al molecolare (su 67 test effettuati) e 394 all’antigenico (su 2.081 test effettuati). I molecolari hanno confermato tre positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 69, di cui 4 in rianimazione. Ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I casi attivi sono 5.128 (-258). Il contagio per fasce d’età: 6 tra 0-2 anni; 1 tra 3-5 anni; 12 tra 6-10 anni; 6 tra 11-13 anni; 14 tra 14-18 anni; 86 tra 19-39 anni; 121 tra 40-59 anni; 59 tra 60-69 anni: 49 tra 70-79 anni; e 43 di 80 anni e oltre. Le vaccinazioni somministrate sono 1.243.874, di cui 428.710 seconde dosi, 339.571 terze dosi e 24.723 quarte dosi. I guariti sono 654 in più, per un totale di 189.605 da inizio pandemia.