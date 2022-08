Maltempo, allerta gialla fino a domenica 7 agosto

Maltempo, in arrivo rovesci e temporali sparsi già a partire da questa sera

Potranno svilupparsi dei rovesci o temporali sparsi in lento movimento verso est dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, e soprattutto in serata o tarda serata. Su aree ristrette potranno verificarsi anche precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento, ma le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nella notte. Dalla tarda mattinata […]