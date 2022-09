Maltempo, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

Maltempo, allerta gialla fino a domenica 7 agosto

La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per temporali, vento forte e rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domenica 7 agosto, valido su tutto il territorio provinciale. Come per l’allerta comunicata venerdì 5 agosto, si invita la popolazione a porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando […]