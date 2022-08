Dal picnic sotto le stelle alle proiezioni al Buonconsiglio, gli eventi di Trento Aperta

Trento Aperta, attività all’aria aperta, dj set e cinema d’arte in questo inizio settimana

La settimana inizia con tanti appuntamenti del calendario di Trento Aperta. Per i più piccoli attività all’aria aperta tra il Monte Bondone e i parchi cittadini, per i più grandi laboratori partecipati per un confronto sul tema e il valore della notte nella città di Trento. Per tutti, invece, il dj set nel Parco delle […]