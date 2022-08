Incendio a Ischia Podetti, Fugatti: “Necessario lavorare per realizzare un termovalorizzatore”

L’incendio di Ischia Podetti nella foto di Gianni Zotta

“L’incendio a Ischia Podetti è stato domato, ma è chiaro che per risolvere il problema della gestione dei rifiuti in Trentino sia necessario lavorare per la realizzazione di un termovalorizzatore“. Queste le parole del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti dopo l’incendio divampato ieri, mercoledì 10 agosto, ad Ischia Podetti.

La situazione è sotto controllo. Nella notte le fiamme sono state domate grazie al lavoro di più di 80 vigili del fuoco appartenenti ai corpi di Trento, Cognola, Gardolo, Fornace, Lavis, Meano, Ravina, Romagnano, Vigolo Baselga, Sardagna e Sopramonte.

“Le precauzioni che chiediamo di tenere – prosegue Fugatti – sono quelle di fare attenzione quando si mangiano frutta e verdura, e di lavarle, ma non ci sono più problemi per tenere aperte le finestre e girare in ciclabile o sulle strade”.

Nella giornata di domani, venerdì 12 agosto, riapriranno anche le vasche esterne e il prato della piscina di Trento Nord, che erano stati chiusi precauzionalmente nella giornata di oggi.

“Quanto accaduto è grave – conclude il presidente della Provincia Fugatti – però dobbiamo ringraziare tutti i pompieri e le forze dell’ordine che sono intervenuti per riuscire a domare questo incendio. E’ chiaro che si tratta di un problema, quello della gestione dei rifiuti, che in questa fase riguarda anche il Trentino: è quindi sempre più importante costruire e lavorare sul progetto di un termovalorizzatore per il territorio che ci permetterà di gestire tutti i rifiuti trentini”.