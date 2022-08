In Val di Ledro ora c’è “Games of Cubes”

Il Game of Cubes si trova in 8 località della Val di Ledro

Si chiama “Games of Cubes”, l’installazione di arredo outdoor realizzata da Rosalab che oggi, con le sue 8 copie, è disseminata nei punti più caratteristici della Val di Ledro.

L’installazione è stata presentata presso la Spiaggia di Pur, a Ledro, mercoledì 10 agosto. Nasce a livello locale, perché è opera di Cesare e Giovanni Rosa, due artigiani nati e cresciuti in Valle di Ledro, fondatori del piccolo laboratorio di falegnameria Rosalab, che produce principalmente arredi in legno per interni ed esterni.

Il materiale è il legno di larice trentino, e l’installazione è composta da 3 tipologie di elementi a forma di cubo – denominati “cubes” – combinabili tra loro. C’è il “base cube”, chiuso su tutti i lati in modo da fungere da base o seduta, il selfie cube, aperto su due lati come cornice fotografica, e il panoramic cube, anch’esso aperto su due lati e strutturato come un obiettivo fotografico rivolto verso il paesaggio.

Rosalab è risultata vincitrice del bando “Outdoor Park Design”, indetto nel 2021 da Garda Dolomiti, che da sempre presta un’attenzione particolare alle iniziative legate a sostenibilità ambientale, sociale ed economica, assieme alla Cassa Rurale di Ledro.

“Siamo davvero soddisfatti del progetto ‘Games of Cubes’ poichè queste installazioni portano un vero valore aggiunto a una località di per sé meravigliosa”, ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti. “Grazie a questi arredi outdoor si possono esprimere diversi concetti rivolti agli ospiti ma soprattutto ai locali, a cominciare da un invito ad ammirare le bellezze che ci circondano e che troppo spesso diamo per scontate. Noi per primi dobbiamo essere convinti delle enormi potenzialità del territorio: solo così potremo essere sempre più apprezzati dagli ospiti. Ringrazio il Comune di Ledro, gli artisti e il S.S.O.V.A. per l’impegno nell’iniziativa e la Cassa Rurale di Ledro per aver creduto e sostenuto il progetto.”

Gli 8 punti in cui ora si possono trovare i “Game of Cubes” sono stati scelti per il loro valore paesaggistico: il Belvedere di Bezzecca, la Chiesa di Locca, la Chiesetta alla Costa a Tiarno di Sotto, Bocca Trat, il Belvedere di Dromaè, il percorso Ledro Trek Low nei pressi di Mezzolago, Tremalzo lungo la vecchia strada militare in direzione del Corno della Marogna e appunto la Spiaggia di Pur.

Il montaggio e l’installazione delle opere sono stati effettuati con la collaborazione del Comune di Ledro e del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (S.S.O.V.A.) della Provincia Autonoma di Trento.

“Siamo felici di aver scelto le installazioni ‘Games of Cubes’, che siamo certi che daranno ulteriore lustro al nostro territorio”, ha affermato Luca Zendri, assessore al turismo e allo sport del Comune di Ledro. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per gli ospiti ma anche per i residenti per fermarsi, meravigliarsi e ammirare il territorio circostante. Un ringraziamento particolare è rivolto alla Cassa Rurale di Ledro, al S.S.O.V.A. e all’APT Garda Dolomiti, il cui approccio si conferma orientato non solo alla promozione ma anche della cura del territorio.”