Sarà l’Euregio ad aprire il Forum di Alpbach domenica 21 agosto

A piedi per far conoscere i musei dell’Euregio. Ecco il viaggio di Danilo Callegari

Un viaggio dal Forte delle Benne di Levico Terme alla Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese. Danilo Callegari, esploratore estremo, ha percorso sessanta chilometri in due giorni, tra il 19 e il 20 ottobre, per dare visibilità ai tanti istituti di cultura che ci sono in Trentino, Alto Adige e in Tirolo. L’iniziativa fa parte […]