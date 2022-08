Trento, come procedono i lavori in piazza Mostra?

Ritrovata in piazza Mostra una fornace medievale per lavorare in metalli

Durante i lavori per la riqualificazione di piazza della Mostra, a Trento, è stata ritrovata davanti al Castello del Buonconsiglio, in corrispondenza con l’ex questura, una fornace risalente al periodo tardo medievale, probabilmente utilizzata per fondere i metalli. Al ritrovamento è stato immediatamente allertato l’ufficio Beni archeologici della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia […]