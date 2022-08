Ucraina, oltre 2.400 i profughi accolti finora in Trentino

Uno dei pullman arrivati dall’Ucraina in Trentino

Dopo quasi sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, si fa il punto della situazione per quanto riguarda la solidarietà trentina nei confronti del popolo ucraino che sta vivendo il dramma del conflitto: in base ai dati aggiornati del Cinformi, sono ora 2.410 le persone accolte in provincia di Trento provenienti dall’Ucraina, un numero in crescita rispetto alle 2.287 di meno di un mese fa.

Oltre 350 gli sfollati che risultano essere rientrati in patria per motivi diversi; 549 le persone inserite nell’accoglienza provinciale, mentre le rimanenti 1.861 sono in una sistemazione autonoma. E risultano 882 le persone che sono state ospitate nell’ambito del protocollo tra commissariato del governo e Provincia autonoma per l’accoglienza straordinaria.

Poche le variazioni sulla composizione dell’insieme: sempre in base ai numeri attuali, il 40% degli individui è composto da minori, l’81% dei maggiorenni è di genere femminile e l’età media degli adulti è di 42 anni. Il 79% del totale è giunto in Trentino nel mese di marzo 2022, il restante 21% tra aprile e agosto. In questi ultimi giorni sono stati 40 i nuovi arrivi.

Ancora, sono 110 i comuni del Trentino dove sono distribuiti gli sfollati (il 32% a Trento, il 7% a Pergine Valsugana e il 6% a Rovereto); 78 invece gli immobili utilizzati tra alloggi (72) e strutture collettive (6) per accogliere gli ospiti grazie alla disponibilità della comunità trentina.

Prosegue intanto anche la raccolta fondi promossa dalla Provincia autonoma di Trento assieme ai rappresentanti degli enti locali, degli imprenditori, dei lavoratori, del volontariato e dell’associazionismo del Trentino, a sostegno del popolo ucraino, ovvero il “Fondo di solidarietà – Emergenza Ucraina 2022” nel quale i lavoratori del settore pubblico e privato possono donare una o più ore di lavoro, dando adesione in modo libero e volontario.