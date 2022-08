Rovereto pensa già al Natale. L’Apt presenta le novità di “Luci, suoni e parole di Pace”

Foto Facebook Natale di Luce Rovereto

Pochi giorni dopo Ferragosto, lo sguardo dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo è già rivolto verso il prossimo periodo natalizio, per organizzare al meglio l’edizione 2022 del Natale roveretano, che avrà per titolo “Luci, suoni e parole di Pace”. Attraverso le luci, i suoni e le parole si intende trasmettere un messaggio di pace, rappresentando così al meglio l’identità e la vocazione riconosciuta a Rovereto, “Città della Pace”. Un luogo d’incontro, di dialogo e di confronto tra i popoli del quale mai come quest’anno, dopo più di sei mesi di guerra, c’è un bisogno estremo.

Come spiega l’Apt, quest’anno il compito di organizzare il Natale roveretano spetta al Consorzio Rovereto IN Centro, che si è aggiudicato l’avviso pubblico indetto dall’Amministrazione Comunale, e anche il mercatino, asse portante del Natale, regalerà novità e tradizione al tempo stesso, grazie alla stretta collaborazione con APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo. Al suo ingresso infatti verrà realizzato il “Villaggio del gusto”, una vetrina del territorio e della sua offerta culturale, enogastronomica, legata alla tradizione: dalle Valli del Leno all’Alta Vallagarina, dalla Destra Adige alla Val di Gresta, dal Parco del Baldo alla Bassa Vallagarina.

Un’ occasione per promuovere e vendere le eccellenze del territorio facendole degustare a cittadini e visitatori sarà nel Cortile Urbano all’interno di un’area riscaldata e chiusa pensata ad hoc per la degustazione dei vini di qualità del Trentino. Si tratta così di una vera e propria promozione per le aziende, che sapranno trarne beneficio non solo durante il periodo Natalizio, ma anche nel medio-lungo periodo.

Non mancheranno le classiche produzioni natalizie di oggettistica decorativa, come bocce in vetro, presepi, suppellettili dei territori alpini tanto apprezzati dai turisti.

Oltre alla vasta scelta di prodotti venduti all’interno del mercatino, i visitatori saranno coinvolti ed attratti dalle attività commerciali aderenti ai Distretti Urbani, che sapranno proporre iniziative volte ad ampliare il flusso di visitatori nelle vie adiacenti al di fuori del mercatino.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo si dice entusiasta di poter collaborare all’organizzazione del Natale, mettendo a disposizione l’esperienza dell’azienda per il turismo nel coordinare progetti e nella valorizzazione dei prodotti territoriali: “Il Natale è uno dei periodi più importanti per il turismo della Vallagarina e come Apt già da anni organizziamo con successo e lungimiranza “I Natali della Vallagarina”. Dobbiamo puntare sulla qualità e sulla territorialità di una manifestazione cardine per la valorizzazione del nostro territorio che diventerà veicolo di promozione anche delle altre importanti manifestazioni natalizie in Vallagarina”.