Ferrovia Rovereto-Riva, la Provincia chiede che l’opera sia inserita nel documento strategico

A un mese dal giro Sega di Ala e la Campana di Rovereto si tingono di rosa

Come ogni anno il fascino del Giro d’Italia inizia ad accendere la passione dei tifosi già un mese prima della partenza della corsa, quando, come da tradizione, si illuminano di rosa i monumenti più rappresentativi delle località che ospiteranno ogni arrivo di tappa. Così è stato anche per la Sega di Ala, che sarà raggiunta […]