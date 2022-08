Notte di Fiaba, annullati i fuochi d’artificio

Tra il 25 e il 28 agosto si svolgerà la 24esima edizione di “Una Notte da Fiaba”

Cambio di programma per la Notte di Fiaba di Riva del Garda, dedicata quest’anno al celebre romanzo di Alexandre Dumas “I Tre Moschettieri”, che animerà la città dal 25 al 28 agosto. Durante la conferenza stampa di questa mattina infatti è stato annunciato l’annullamento del tradizionale spettacolo pirotecnico, che avrebbe dovuto concludere la manifestazione nella serata di domenica 28.

Un annullamento dovuto a problemi organizzativi legati alla sicurezza, che sarà sopperito dal ricchissimo programma della manifestazione, grazie a collaborazioni con gruppi e associazioni locali e con gli artisti del territorio, ma anche con spettacoli inediti da fuori regione, iniziative culturali e musicali.

Il motto di “Una Notte da Fiaba” è #golocal, perché cerca di valorizzare le ricchezze della comunità locale anche attraverso scelte solidali come la collaborazione con la cooperativa sociale Eliodoro, già presente in passato al Mercatino del solito e dell’insolito. Quest’anno alla cooperativa è stata affidata la realizzazione del gadget in regalo a chi partecipa al “Viaggio nella fiaba”: una mantellina da moschettiere disegnata e creata all’interno dei laboratori per il reinserimento lavorativo di persone fragili.

Un’altra parola chiave della manifestazione è “inclusività”. Tante le proposte per i più piccoli curate da Albero Blu, cooperativa sociosanitaria specializzata nel supporto di bambini con lo spettro dell’autismo, che realizzerà un laboratorio per diventare moschettieri aperto a tutti, e da Alba Chiara Aps, che proporrà un laboratorio per entrare dentro la fiaba esplorando alcuni elementi insoliti della storia e sperimentandone la matrice affettiva ed emotiva. Collaborazioni importanti che, come spiegano gli organizzatori, “danno un valore aggiunto all’evento, testimoniando la voglia di essere davvero, e concretamente, ‘tutti per uno e uno per tutti’“.

La compagnia Lupus in Fabula proporrà un vero e proprio viaggio a tappe per le vie del centro con i personaggi della fiaba. Tra canti, balli e risate, i bambini diventeranno dei veri moschettieri assieme ad Athos, Partos e Aramis.

Da segnare in agenda lo spettacolo degli sbandieratori della Maestà della Battaglia, da Quattro Castella (Re), che sfileranno con musici, giocolieri e sputafuoco. Da non perdere anche la parata musicale della Fantomatik Orchestra, street band toscana che con un repertorio che spazia dal funk, al rock, al jazz, ma soprattutto con un’energia e una vitalità dirompenti travolgerà le vie del centro.

Le Cikale tornano alla Notte di Fiaba con uno spettacolo pensato per valorizzare i luoghi di maggior interesse del centro e raccontare qualche curiosità locale. Al Mag, Museo Alto Garda, sarà esposta una selezione delle opere che hanno partecipato al concorso di illustrazione “Notte di Fiaba”.

Il museo, dal 25 al 28 agosto, proporrà orari di apertura speciali e il sabato pomeriggio la visita alla mostra sarà arricchita da incontri con i protagonisti dell’iniziativa e da uno spettacolo teatrale, “Le Tre Moschettiere”, della compagnia Il Sipario Onirico, che mette in scena una versione rivisitata del racconto di Dumas, dove coraggio, audacia e amicizia sono declinati al femminile.

Un’intera piazza sarà dedicata a giochi antichi, per divertirsi come al tempo dei moschettieri, con giochi semplici, in legno, costruiti con materiali di recupero, totalmente green, dall’Officina Clandestina, un progetto nato in piena pandemia per offrire spazi alternativi di gioco e socializzazione.

Non mancheranno gli artisti a chilometri zero, o quasi, che la Notte di Fiaba sostiene da sempre e che rendono speciale la manifestazione con la loro partecipazione entusiasta e con idee sempre nuove, ispirate al tema dell’anno. Associazioni e realtà locali proporranno animazioni, giochi e balli in diverse piazze ed angoli della città.

Si rinnova la collaborazione con Busa Network, la rete di associazioni del territorio, con un programma di intrattenimento dedicato ai giovani, ma non solo a loro. Alla maratona fotografica Cheese!, grande successo dell’anno scorso, si affiancheranno infatti performance visive, laboratoriali e musicali, passando per interviste e giochi a tema “Tutti per uno e uno per tutti”! Ogni sera saranno coinvolte band e musicisti trentini che animeranno le piazze di Riva del Garda.

Tra i concerti in programma spiccano quelli di due band locali che si sono fatte notare recentemente all’Euregio Rock, avendo poi l’onore di aprire alcuni concerti di Vasco: i Toolbar, gruppo pop di ragazzi dell’Alto Garda, e i Jambow Jane, band italo-brasiliana con un repertorio acustico-rock.

Immancabili il concerto dei Misantropi, per una serata vintage con balli per tutti, e i dj set con Giuspe dJ. Tornano anche i Ticket to Hell e i Bulldags, il duo Andrea e Beatrice e la Fanfara Tigre accanto alle new entry Soul Siders, Ushuaia!, The Rolling Steels, MeshAP e Orieste y sus problemas. Da più lontano arriva invece la spumeggiante The Non Melting Ice Cream Band, brass band olandese in stile New Orleans. Al Silent Party si potrà nuovamente ballare “in silenzio”, ognuno seguendo il ritmo delle proprie cuffie.

Tra uno spettacolo e l’altro non si può fare a meno rilassarsi con una passeggiata attraverso il mercatino e la street food area. I 40 espositori del Mercatino del solito e dell’insolito riempiranno viale Dante con un assortimento di colori, idee e proposte per qualcosa da regalare o da regalarsi. In viale Roma, 15 food truck e la locale birra Impavida porteranno un turbinio di profumi e sapori che tenteranno i passanti.

Grazie alla collaborazione con il Conservatorio F. Bonporti di Trento e Riva del Garda la festa comincia prima. Mercoledì 24 agosto si propone il concerto “Musica e luce”: due pianoforti che dipingono un universo di suoni e colori, di pieni e vuoti, di materia e rarefazione, davanti allo sfondo suggestivo del lago.