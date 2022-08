A Madonna di Campiglio domani Josep Solè, l’organista del Papa

Josep Solè, l’organista del Papa, sarà a Madonna di Campiglio giovedì 25 agosto

Josep Solè Coll, l’organista del Papa, sarà a Madonna di Campiglio giovedì 25 agosto per concludere la prima edizione dell’MdC Organ Festival, una rassegna di eventi che valorizzano l’organo donato alla chiesa di Santa Maria Nuova.

Dallo scorso autunno, infatti, l’edificio sacro ospita un imponente organo Ohems del 1981 che fino a pochi mesi fa accompagnava la liturgia nella chiesa di San Tommaso Moro a Saarbrucken, in Germania.

Lo strumento è stato acquistato dalla parrocchia di Campiglio, smontato pezzo per pezzo e rimontato in Val Rendena grazie a Marcello Palmieri, avvocato di Crema che è anche organista e direttore artistico della rassegna.

Josep Solè Coll si esibirà alle 21 di domani nella chiesa di Santa Maria Nuova. Il concerto sarà preceduto, alle 17, da un incontro pubblico con il primo organista della Basilica di San Pietro, conosciuto anche come “l’organista del Papa”. L’incontro si terrà nella sala della canonica in via Campanil Basso, e l’organista parlerà della musica del Papa e racconterà alcuni aneddoti (“Da Saarbrucken a Campiglio: così rivive l’organo Ohems” è il titolo dell’incontro).

L’organo donato alla chiesa di Santa Maria Nuova, come riporta la Pro Loco di Madonna di Campiglio, è uno strumento “dotato di due tastiere e pedaliera, per un totale di 13 registri”.

A Campiglio “è stato riallestito dall’organaro bresciano Giuseppe Tisi e ottimizzato dal collega trentino Andrea Zeni“, riporta sempre la Pro Loco.

L’MdC Organ Festival è promosso dalla Parrocchia e dalla Pro Loco di Campiglio. La direzione artistica è affidata all’avvocato Marcello Palmieri, coordinatore del progetto che ha permesso all’organo tedesco di rivivere in Trentino.