In piazza Fiera a Trento un fine settimana con le Cucine a Motore

Foto Facebook – Cucine a Motore – Food Truck Festival

Farà tappa anche a Trento, in Piazza di Fiera, da venerdì 26 a domenica 28 agosto, il food truck festival itinerante Cucine a Motore, dedicato al cibo di strada, ma anche alla musica e al divertimento: e cibo gourmet. Un festival di piazza e per la piazza, dove al centro si colloca indubbiamente il cibo, rigorosamente presentato nella formula dello street food preparato, e servito, in cucine su ruote, che offriranno anche uno spettacolo visivo, grazie a un’attenzione e cura nei dettagli.

Una manifestazione che punta alla promozione del territorio, per la rivitalizzazione di spazi cittadini attraverso attività non invasive, dedicate e gradite a tutta la cittadinanza, in aggiunta all’obiettivo di favorire la ricchezza, qualità e genuinità del cibo di strada, sottolineandone le differenze con il cibo di produzione industriale. Saranno 11 i food truck presenti in piazza Fiera, che proporranno le eccellenze gastronomiche della penisola.

Per la cucina regionale protagonista la carne con i succulenti hamburger Mr & Mrs Fabulous in viaggio da Verona. Sui piatti anche le tipicità del Monferrino e del Piemontese con Arts Burger e i suoi hamburger di fassona. Da Sant’Arcangelo di Romagna le proposte grill di Mad 4 BBQ, specialisti nella cucina di arrosticini, salsicce, costolette. Sapori del Centro Italia con Abruzzo On the Road e i tipici arrosticini e panini gourmet di specialità calabrese di Giowa Street Food. Grandi classici hot dog e panini con la salsiccia da Truck’n’roll e le imperdibili piadine di Mary on Road. Direttamente dall’Argentina le proposte di carne di Osteria Argentina e ci spostiamo in Giappone con le proposte fusion di Firenzen.

Non può mancare una tipicità dedicata al beverage, con Tropical roll Italian Style, che propone cocktails a base di sola frutta fresca biologica, molti dei quali da loro stessi ideati. Per concludere in bellezza, Dolci dal mondo delizierà i palati con pasticceria itinerante, crèpes, waffel da passeggio, Kurtos Kalacs cotto alla brace e churros.

Altrettanto ricco è anche il programma degli eventi musicali: si parte venerdì 26 dalle 21.00 con l’esplosiva energia del “Campione Italiano Digital Dj” Eddy Dj, in un revival & Made in Italy sui più grandi classici degli anni ’80, ’90 e 2000. Sabato 27 agosto, sempre a partire dalle 21.00, ritmo della musica Commerciale 360 con il duo Dj Rigo e vocalist Gabriele Purin. Domenica si riparte alle 20.30 con la grande festa tra musica, risate e buon cibo di Swing Cooking Show con la simpatia di Daniele Benati, in arte Bengi, e la sua band dei Ridillo. Sesta tappa dell’imperdibile appuntamento con l’entusiasmante spettacolo che coniuga gli elementi essenziali dell’italianità: convivialità, intrattenimento e piacere per il palato. Coinvolgendo il pubblico, verranno svelati alcuni dei segreti del grande chef Giulio Montresor, che saprà rivelare attraverso la vera protagonista della serata, la carne di Carne al Fuoco, ricette regionali dal sapore autentico trentino.

La carovana di Cucine a Motore, festival organizzato da Associazione Astragalo in collaborazione con Studioventisette e Rosso Production e con il Patrocinio del Comune di Trento, proseguirà poi in altre città nel nord Italia, con ingresso sempre gratuito. Le tappe aggiornate sulla pagina Facebook del festival.