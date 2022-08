Covid-19, venerdì 26 agosto nessun decesso e 333 casi

Covid-19, domenica 7 agosto nessun decesso e 287 positivi

Non si registra nessun decesso per Covid-19 oggi, domenica 7 agosto, in Trentino. Sono 287 i nuovi positivi: 3 al molecolare (su 103 test effettuati) e 284 all’antigenico (su 1.509 test effettuati). I molecolari poi, come riporta il bollettino dell’Apss, confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. In lieve crescita i pazienti ricoverati, […]