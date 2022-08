Covid-19, martedì 30 agosto nessun decesso e 413 casi

Covid-19, giovedì 28 aprile due decessi e 459 nuovi contagi

Ci sono due decessi per Covid-19 oggi, giovedì 28 aprile, in Trentino. Entrambe le persone, un uomo e una donna, sono decedute in ospedale. I casi nelle ultime 24 ore sono 459: 15 sono stati rilevati al molecolare (su 303 test effettuati) e 444 all’antigenico (su 3.211 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività […]