Due appuntamenti il 26 e 27 agosto a Noriglio con la musica bandistica e le majorettes

È a Rovereto per dieci giorni per corsi di approfondimento, concerti ed esibizioni non solo in Vallagarina ma anche a Cavalese e Pinzolo, la Baden-Württemberg Youth Wind Ensemble (Sinfonisches Jugendblasorchester Baden-Württemberg), che ha scelto il Trentino per il suo tour annuale: composta da 40 musicisti e musiciste tra i 15 e i 21 anni e diretta dal maestro Franco Hänle, ha per mission proprio un tour estivo in Europa o all’estero. Una scelta importante se si considera che è il primo impegno extraterritoriale dopo 2 anni, per i motivi più che noti. L’ensemble è il frutto di una attenta selezione tra giovani musicisti e musiciste della regione tedesca. e per l’occasione ha preparato un ricco repertorio che prevede un omaggio all’Italia e ai suoi più famosi compositori, una prima assoluta di “Concerto per Euphonium” ma anche musica popolare italiana ed europea, con uno speciale “canti popolari ucraini”.

E proprio a Rovereto saranno due gli appuntamenti che vedranno l’Ensemble protagonista al Parco alle pozze di Noriglio: venerdì 26 agosto alle 20.30, ospiti speciali al concerto “omaggio alla bella stagione” proposto dal Corpo Bandistico di Lizzana con Majorettes nell’ambito di Rovereto Estate e sabato 27 agosto alle 20.30 con il repertorio sopracitato e sempre in occasione degli eventi estivi organizzati in collaborazione con la Circoscrizione di Noriglio. Due appuntamenti con la musica bandistica da non perdere, che vedrà protagonisti soprattutto giovani, impegnati in un importante scambio culturale.

Il progetto 2022 si è potuto realizzare anche grazie al lavoro di squadra messo in campo da ISEB Istituto Superiore Europeo Bandistico, Rovereto Wind Orchestra e il nostro Corpo Bandistico di Lizzana, oltre alla disponibilità della Banda sociale di Cavalese e delle amministrazioni di Pinzolo, Cavalese e Rovereto.