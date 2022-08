Nuova rotonda a Levico: cambiano viabilità e fermate delle corriere

Viadotto dei Crozi, riprendono i lavori e cambia la viabilità

Riprenderanno a partire dal 23 febbraio prossimo i lavori sul Viadotto dei Crozi, con la deviazione del traffico leggero sulla bretellina ex SS 47 e il transito su una corsia sul viadotto dei Crozi del traffico pesante e leggero per chi proviene da Trento in direzione Pergine Valsugana. Nulla cambia invece per chi da Pergine […]