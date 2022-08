A Trento tra il 9 e l’11 settembre i colori, i profumi e le varietà del Trentino con Autumnus

Dal 9 all’11 settembre torna Autumnus. Foto FB Autumnus – I frutti della terra

Quest’anno l’autunno trentino comincia prima: tra il 9 e l’11 settembre, infatti, arriva la seconda edizione del festival Autumnus – I frutti della terra. Le vie del centro storico ospiteranno bancarelle enoiche, gastronomiche e agroalimentari per il festival organizzato dalla ProLoco Centro Storico di Trento.

La prima edizione si è svolta nell’incertezza dell’immediato post-pandemia. La scommessa è stata vinta, e ora l’attesa per la seconda edizione di Autumnus è palpabile.

“Siamo stati felici di rivedere la gente assaggiare, scoprire e capire i prodotti del nostro meraviglioso Trentino – racconta il presidente della ProLoco Centro Storico Marco Lazzeri -. Abbiamo raccolto i complimenti e riflettuto su come crescere ulteriormente. Autumnus è un punto di riferimento per chi ama, vive e crede che il cibo non sia solo nutrimento ma anche cultura e benessere. Vogliamo riportare al centro gli artigiani del gusto e il loro saper fare, con un linguaggio nuovo che fa della semplicità, ma anche della ricercatezza, il suo punto di forza. Incantare i trentini, far innamorare i visitatori, fare in modo che siano sempre di più quelli che apprezzano i prodotti del nostro territorio e vengono a scoprirli. Per farlo bisogna investire sulla qualità e sulle competenze”.

Anche in questa seconda edizione i protagonisti saranno i produttori locali con i loro espositori. Sono 40 quelli che si troveranno non più lungo via Belenzani, bensì in piazza Fiera, dove sarà possibile anche trovare angolini di verde pensati proprio per godersi le bontà esposte, con orario prolungato fino alle 23 nella serata di venerdì 9 e sabato 10.

Accanto alla parte di assaggio, confronto diretto col produttore e possibilità di acquisto, Autumnus propone infatti un calendario ricco di appuntamenti. Laboratori creativo-didattici per bambini, visite nelle aziende a stretto contatto con chi trasforma i frutti della terra grazie alla novità dal nome eloquente: “Autumnus in Tour”.

E poi degustazioni enoiche nelle prestigiose sale del palazzo della Filarmonica, diversi show cooking stellati in piazza del Duomo, Bellingeri Alessandro, Fortunato Sabino, Alfio Ghezzi e da Dobbiaco l’amico Crish Oberhammer solo alcuni dei nomi presenti. Proprio qui, nel pavillon che dominerà la magnifica piazza col Nettuno, sarà possibile partecipare anche a laboratori, caffè scientifici e degustazioni guidate.

Laboratori, approfondimenti e degustazioni guidate saranno organizzati anche all’interno di Palazzo Roccabruna, vera e propria roccaforte dei prodotti locali, alla Fondazione Caritro e in Piazza d’Arogno, dove ci saranno soprattutto le attività pensate per gli ospiti più giovani e la protagonista principale sarà la scienza, grazie alla collaborazione col Muse e la Fondazione Mach. Tra le location del festival, anche il prestigioso Teatro Sociale, sede degli spettacoli artistici/culturali.

Torna anche l’appuntamento per vivere una serata da fiaba con Stelle al Castello. Peter Brunel, Claudio Sadler, Diego Rossi, Matteo Felter, Franco Favaretto, Theodor Falser, Marie Novella Salani, Diego Crosara e Andrea Tortora, nove tra chef stellati, pastry chef e Maestri pasticceri che arriveranno da tutta Italia, per deliziare i palati dei 137 fortunati che riusciranno a prenotare l’appuntamento fissato per sabato 10 settembre al Castello del Buonconsiglio. Una serata in cui si potranno gustare anche le bollicine di montagna grazie alla collaborazione con l’Istituto Trento Doc, che darà la possibilità unica di abbinare ad ognuno dei piatti stellati un calice abbinato. All’evento partecipano anche i vignaioli del vino santo trentino, l’istituto tutela della grappa e i Druper, micro-torrefazione tutta trentina.

Un format innovativo e attrattivo che vede coinvolti enti, fondazioni, istituti, consorzi di tutela e associazioni di categoria del Trentino. Sia gli ospiti che i trentini si sentiranno così protagonisti di un percorso di conoscenza territoriale dell’enogastronomia e del mondo agroalimentare a 360 gradi.

Sono 51 le associazioni, enti e istituti che collaborano alla buona riuscita di Autumnus – I frutti della terra, evento che anche per questa seconda edizione ha il patrocinio di Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento e viene realizzata in collaborazione con Trentino Marketing e Apt di Trento Monte Bondone. Il tutto non sarebbe possibile senza l’impegno attivo di un centinaio di volontari della ProLoco Centro Storico, realtà in costante crescita che ad oggi conta 260 associati.

L’idea è partecipare e imparare, conoscere e toccare con mano, condividere e sperimentare insieme in un clima di ritrovata socialità che ci faccia riscoprire dopo questi anni difficili la piacevolezza di una tavola riccamente imbandita.