A Verla di Giovo grande attesa per la 65esima Festa dell’Uva

A Verla di Giovo dal 23 al 25 settembre torna la Festa dell’Uva

Conto alla rovescia a Verla di Giovo per la 65esima Festa dell’Uva, che animerà il paese tra venerdì 23 e domenica 25 settembre. C’è gran fermento soprattutto per la tradizionale Sfilata dei Carri Allegorici.

Sono 6 i gruppi allestitori all’opera in cantine e garage. Con cartapesta, colori e strutture di ogni tipo sono pronti a reinterpretare l’uva secondo visioni e significati nuovi e a sfilare nella grandiosa parata tra le vie del paese, in mezzo a centinaia di comparse, effetti scenici e strutture spettacolari.

È una sfida animata da creatività ma anche dalla ricerca storica quella che per notti impegna bambini, ragazzi e adulti nella realizzazione dei carri allegorici. Ed è uno dei momenti che rende la Festa dell’Uva un appuntamento così sentito, non solo dalla valle ma anche dai turisti che accorrono da fuori.

La sfilata inizierà alle 14.30 di domenica 25 settembre, e alle 18.30 è prevista la premiazione che svelerà chi si aggiudicherà la coppa della 65esima edizione. Ai 12 giurati, i cui nomi rimangono ancora segreti, è affidato il compito di assegnare un punteggio e di individuare il gruppo allestitore al quale la Pro Loco di Cembra, vincitore della 64esima edizione, dovrà cedere il trofeo.

La Festa vede il suo culmine domenica 25 settembre, giornata che coincide con la chiamata al voto degli elettori: grazie alla collaborazione con il Comune è stato possibile mantenere invariata la struttura della Festa che anche quest’anno vedrà la piazza centrale e il viale Principe Umberto riempirsi di colori. A tutti i cittadini sarà permesso di raggiungere il seggio che è stato spostato nell’edificio scolastico di Verla di Giovo.

All’interno della programmazione della Festa dell’Uva di Verla di Giovo, uno spazio speciale è riservato alla Marcia dell’Uva, manifestazione podistica aperta a tutti in programma per domenica. Giunta alla sua 33° edizione, la Marcia è un appuntamento molto amato, che negli anni ha attirato oltre mille partecipanti tra corridori professionisti e tranquilli camminatori. Merito della bellezza del tracciato, che si snoda tra le campagne della bassa Val di Cembra, ma anche del richiamo delle proposte della Festa dell’Uva.

La corsa, inserita all’interno dei circuiti FIASP, prenderà il via dalle 9 alle 10 (sarà possibile iscriversi fino alle 10) per concludersi verso l’ora di pranzo, a seconda della lunghezza del tracciato scelto dal partecipante. Sono due infatti i percorsi presenti, tutti con partenza e arrivo a Verla di Giovo, divisi per livelli: da 5 km adatto anche alle famiglie con passeggini e da 10 km. Lungo i percorsi si incontreranno punti sosta che offriranno bevande e spuntini a base di prodotti locali, e si scopriranno luoghi di interesse storico artistico, come le chiese di San Giorgio e di San Floriano e la Torre della Rosa.

Vera attrattiva della corsa è però il paesaggio, dolce e collinare, con i filari di viti intervallati dai caratteristici muretti a secco, la cui arte è stata dichiarata pochi mesi fa patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco: percorrere i sentieri, a tratti sterrati, e le tranquille strade di campagna che vi si addentrano permette di godere al meglio di questo scenario unico.

Dopo la premiazione della corsa, alle 12.00, i partecipanti potranno approfittare della ricca offerta enogastronomica proposta dagli stand della Festa dell’Uva ed assistere poi, alle 14.30, alla sfilata dei carri allegorici, momento saliente della festa.

La Festa dell’Uva è una manifestazione che si svolge da 65 anni nel Comune di Giovo, in Valle di Cembra, a nord est della città di Trento. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Giovo con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, è realizzata grazie al contributo di Comune di Giovo, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, Comunità della Valle di Cembra, Cassa Rurale di Giovo, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, BIM dell’Adige, Consorzio dei Comuni Trentini, Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, Trentino Marketing, Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Federazione Trentina Pro Loco.

La quota di partecipazione è di 3 euro. Info e prenotazioni Barbara Sebastiani +39 347 2949246. Tutti i dettagli sul sito www.festadelluva.tn.it