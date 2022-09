Addio Ivana, cronista gentile

Ivana Buselli, 58 anni, era la vicecaporedattrice della Rai di Trento

Il lutto che ha colpito oggi la sede regionale della Rai di Trento con la scomparsa a 58 anni della vicecaporedattrice Ivana Buselli è condiviso da tutto l’ambiente giornalistico trentino.

Dobbiamo salutare una persona appassionata del proprio lavoro ma anche di rapporti autentici con gli altri, una collega che ha saputo (e non sempre avviene) dare una testimonianza di serietà e di umanità nell’esercizio della professione.

Chi la incontrava ai crocevia della cronaca o la interpellava nel suo nascosto ma decisivo ruolo di coordinamento, restava colpito da un tratto talvolta raro per chi nei media deve sempre correre contro il tempo: la gentilezza. In modo esemplare Buselli si accostava alle persone con garbo e rispetto, in un atteggiamento di ascolto cordiale. Più che un tratto caratteriale, era probabilmente uno stile perseguito in adesione ad una visione non individualista ma comunitaria del proprio servizio giornalistico.

Forse lo percepivano anche i telespettatori che – dopo l’avvio negli studi di RTTR – l’avevano vista crescere davanti alle telecamere di via Perini. I conduttori dei tiggì diventano volti quasi familiari, nei quali è consolante riconoscere una muta sintonia. Insieme ai suoi lettori/telespettatori, la redazione di Vita Trentina è vicina ai colleghi della Rai di Trento e soprattutto al caro marito Guido e al fratello Bruno.