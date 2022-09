Scuole dell’infanzia, il 5 settembre inizia l’anno scolastico

Al via il 5 settembre il nuovo anno scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia

I più piccoli rientreranno a scuola lunedì 5 settembre. Questa la data in cui prenderà il via l‘anno scolastico 2022/2023, dopo un’estate che ha visto le scuole dell’infanzia aperte anche nel mese di luglio.

Sono quasi 13mila (12.702, per l’esattezza) i bambini e le bambine iscritte al nuovo anno scolastico. Di questi il 61 per cento (7.749) frequenterà le scuole equiparate e il 39 per cento (4.953) le scuole provinciali.

Rispetto all’anno scorso c’è una flessione delle iscrizioni del 3,93%. Quest’ultima si riflette sul numero di sezioni attivate, che sono 643, di cui 257 nelle scuole dell’infanzia provinciali e 386 nelle scuole equiparate.

Le scuole sono 264, distribuite sull’intero territorio provinciale, di cui 111 provinciali e 153 equiparate. Saranno accolti 24 bambini per sezione anziché 25: è quindi confermato il parametro approvato lo scorso anno. Questo per garantire il contenimento della pandemia e per contrastare il calo di sezioni dovuto alla riduzione degli iscritti.

Continua a essere rilevante la domanda delle famiglie per un prolungamento d’orario delle scuole d’infanzia. Per 7.781 bambini su 12.702 è stato chiesto un prolungamento che arriva fino alle 3 ore giornaliere (rispetto alle 7 ore di apertura standard).

È stata accolta positivamente la proposta di un servizio di prolungamento annuale organizzato per 10 mesi di attività didattica anziché per singoli mesi o frazioni di anno scolastico.

In tema di organico, gli insegnanti sono 2.045 dei quali 1.202 alle scuole equiparate e 843 alle scuole provinciali. Sul totale 1.202 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 631 a tempo ridotto.

Il costo del programma annuale delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l’anno 2022/2023, ammonta a 87,9 milioni di euro.

Il nuovo anno scolastico verrà inaugurato simbolicamente presso tre scuole del Trentino: alla Scuola dell’infanzia provinciale M.R. Giò Batta Partelloni di Meano (alle 8 di lunedì 5 settembre), alla Scuola dell’infanzia equiparata di Vigo Meano – Federazione provinciale scuole materne di Vigo Meano (alle 9 di lunedì 5 settembre), e alla Scuola dell’infanzia equiparata Zanella – COESI di Trento (alle 10 di lunedì 5 settembre).