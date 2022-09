Lunedì si torna sui banchi: tutti i numeri dell’anno scolastico

Ricomincia la scuola, ma mancano insegnanti. L’allarme della Cgil

Manca davvero poco alla ripresa della scuola, con un nuovo anno scolastico che finalmente sembra poter cominciare senza le preoccupazioni e le limitazioni dovute al Covid-19 degli ultimi due anni. A far pensare, come denuncia la Cgil del Trentino, è però il riproporsi di problemi strutturali, come la mancanza di insegnanti. “Lunedì si torna in […]