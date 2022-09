Mondiali di ciclismo Gran Fondo: a Trento quattro giorni di gare e di festa su due ruote

Torneranno a riempirsi di biciclette le strade di Trento, che dal 15 al 18 settembre sarà teatro d’eccezione dei Campionati del Mondo UCI Gran Fondo, organizzati in sinergia dall’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone e Trento Eventi Sport. Ricco il programma della competizione iridata che coinvolgerà il territorio di Trento e la sua montagna simbolo, presentato nella sede del Comune di Trento assieme alle numerose le iniziative che l’amministrazione comunale pone in atto e sta pianificando in favore di una mobilità sempre più sostenibile e bike-friendly. Non a caso, il capoluogo trentino è stato insignito negli ultimi tre anni consecutivamente del titolo di città “più green” d’Italia, secondo il Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente – un titolo al quale si è affiancato, più recentemente, quello della provincia più sportiva d’Italia, favorito proprio dall’eccellenza organizzativa dimostrata nei grandi eventi sportivi.

Il Trentino vanta oggi quasi 700 km di piste ciclabili – tra cui la Green Road dell’Acqua, premiata nel 2021 agli “Italian Green Road Awards” come miglior ciclabile d’Italia – che attraggono turisti da tutto il mondo, per scoprire un territorio ricco di cultura e di paesaggi unici. Questa vocazione per le due ruote deriva dalla volontà di pensare una città a misura di ciclista e alla promozione di un piano urbano della mobilità sostenibile, per incentivare la scelta della bicicletta quale mezzo di trasporto preferenziale. L’esempio viene anche dalla Polizia Locale i cui agenti che a partire da agosto di quest’anno sono stati dotati di e-bike per svolgere le attività di pattuglia cittadina. Altrettanto è previsto a breve faranno gli agenti dei corpi di Polizia.

Una vocazione ciclistica, quella di Trento, che verrà apprezzata a livello internazionale attraverso i molti servizi al ciclista offerti dal capoluogo trentino agli atleti e ai loro accompagnatori, che raggiungeranno i Mondiali Gran Fondo da cinquantasei nazioni, in rappresentanza di tutti e cinque i continenti. Pur non avendo ancora dati conclusivi, a una settimana dalla fine delle iscrizioni sono attualmente 1900 i partecipanti – realisticamente destinati a raggiungere quota 2000 – ai quali si aggiungono 1500 accompagnatori accreditati e registrati. La previsione complessiva è quindi quella di un movimento in Trentino tra le 4000 e 5000 presenze.

Il programma avrà inizio giovedì 15 settembre con la prova a cronometro di 19,6 km con partenza e arrivo in Piazza delle Donne Lavoratrici, nel quartiere Le Albere, a due passi dal celebre MUSE – Museo delle Scienze. Nella serata di venerdì 16 settembre andrà in scena nella stessa zona cittadina il Team Relay, la prova a staffetta a squadre su un anello di circa 2 km che non prevede l’assegnazione di una maglia iridata ma che promette grandi emozioni e divertimento. Domenica 18 settembre la giornata del gran finale con l’assegnazione delle maglie iridate per la Mediofondo (86,8 km) e la Granfondo (143,8 km), con il Monte Bondone ad ergersi supremo giudice della sfida.

Il Bondone sarà teatro anche di uno degli eventi collaterali più attesi del weekend: sabato 17 settembre andrà in scena la prima edizione assoluta della Cronoscalata Charly Gaul-Monte Bondone powered by Sportler, la prova individuale rivolta agli atleti non qualificati che celebrerà la grande tradizione legata alla leggenda dell’atleta lussemburghese. Alla cronoscalata di 13,6 km potranno pertanto iscriversi tutti gli appassionati, affrontando un’entusiasmante sfida al crepuscolo sulle pendenze di una delle salite simbolo del ciclismo.

Nel corso dell’intero evento, dal mercoledì di vigilia fino alla domenica, il Quartiere Le Albere sarà cuore pulsante del Mondiale Gran Fondo: un parco divertimenti a cielo aperto sarà allestito in piazza delle Donne Lavoratrici, adiacente all’area di partenza e arrivo, per offrire per dieci ore al giorno musica, giochi e intrattenimento per tutte le età, in collaborazione con la Radio Partner VivaFm. Nella stessa area sarà inoltre possibile per bambini e ragazzi sperimentare la Sportler Pump Track per mettere alla prova le proprie abilità.

Infine, venerdì sera le affascinanti Gallerie di Piedicastello ospiteranno la cena di Gala dei Mondiali Gran Fondo UCI: una location unica e sorprendente in cui sarà riunita la grande famiglia del ciclismo internazionale per celebrare l’appuntamento iridato che Trento aveva già ospitato una volta, nel 2013.