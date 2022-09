Volley, l’Italia a trazione trentina è campione del mondo!

Foto Facebook Federazione Italiana Pallavolo

È più forte di tutti i pronostici, oltre che di tutti gli avversari, l’Italia di pallavolo che nella serata di domenica 11 settembre è tornata sul tetto del Mondo, dopo 24 anni, vincendo la finale mondiale contro la favoritissima Polonia.

La nazionale azzurra, che ha schierato tre giocatori della Trentino Volley come Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, oltre al trentino doc Gianluca Galassi, miglior centrale del torneo, ed il grande ex Simone Giannelli (proclamato miglior giocatore della competizione), ha avuto la meglio dei padroni di casa per 3 a 1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-2).

Un risultato importantissimo per la squadra guidata da Fefè De Giorgi, capace di dominare in tutti i fondamentali contro i campioni del mondo in carica e scrivere così una grande pagina di storia della pallavolo azzurra, e di tutto lo sport italiano.