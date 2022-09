Giovani delle Acli a confronto con i candidati, stasera a Trento

Quali politiche per i giovani e il loro futuro a partire dalle sfide ambientali e dalla tutela dei beni comuni? E ancora: come garantire alle generazioni future una politica economica sostenibile all’interno di un’Unione europea più coesa e come dare attuazione a progetti e programmi quali Next Generation UE e le misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Il tutto senza dimenticare il diritto dei giovani alla pace in un quadro si sicurezza europea già delineato da grandi statisti del calibro di Alcide De Gasperi. Queste le principali questioni, legate a tematiche di stretto interesse per i giovani, che saranno discusse nella serata di oggi, mercoledì 21 settembre, dai candidati in Trentino per le prossime elezioni politiche.

Il dibattito, organizzato dai Giovani delle Acli, si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede provinciale delle Acli a Trento, in via Roma 57, e sarà moderato dal giornalista Luca Pianesi, direttore de “Il Dolomiti”. Al termine il pubblico potrà dialogare con gli esponenti dei diversi orientamenti politici.

Per ulteriori informazioni: 0461-277276 gruppogiovani@aclitrentine.it