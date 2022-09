Elezioni: in Trentino alle 19 affluenza al 53,88

Foto ANSA / IGOR PETYX

Alle ore 19 è inferiore di ben 10 punti percentuali, rispetto al dato delle scorse elezioni, l’affluenza alle urne in Trentino per le elezioni politiche in corso di svolgimento oggi, domenica 25 settembre. Per il momento infatti, nella nostra provincia, si è recato ai seggi solamente il 53,88% degli aventi diritto, mentre nel 2018, alla stessa ora, aveva votato il 63,01% degli elettori.

Come per la rilevazione delle ore 12, è il comune di Castel Condino a far rilevare il dato dell’affluenza più alta, con il 69,11% degli aventi diritto che si è già recato a votare, seguito da Sagron Mis con il 62,50% e Samone con il 61,94%. Ultimo nella classifica della partecipazione per il momenti è il comune di Sanzeno, fermo al 35,93%.

Minima la differenza anche rispetto al dato nazionale, che alle ore 19 vede l’affluenza poco oltre il 51%. Per recarsi ai seggi c’è tempo fino alle ore 23.