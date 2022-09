Elezioni, Ambrosi e Ferrari entrano alla Camera con il sistema proporzionale

Alessia Ambrosi e Sara Ferrari entrano in Parlamento con il proporzionale

Alessia Ambrosi (FdI) e Sara Ferrari (PD) sono state elette alla Camera con il sistema proporzionale.

“Un impegno importante, che unisce alla felicità per il momento il senso di responsabilità per le sfide che abbiamo davanti”, commenta Sara Ferrari sui social, che aggiunge: “Nel Parlamento più conservatore della storia repubblicana dovrà suonare forte la voce di chi vuole un’Italia più giusta, libera, verde e capace di guardare con fiducia al futuro. Il mio lavoro prosegue, dunque, all’opposizione in Parlamento: questo risultato è l’esito di un lavoro collettivo, e ringraziare tutte e tutti è difficilissimo”. Ferrari è infatti consigliera provinciale negli scranni dell’opposizione; al suo posto adesso in Consiglio provinciale entrerà Lucia Maestri, segretaria provinciale del PD.

“Il mio ringraziamento a Giorgia Meloni – scrive invece sui social Alessia Ambrosi – che ha avuto fiducia in me, ad Adolfo Urso sotto la cui guida del partito provinciale è maturata la mia scelta di campo. La mia infinita riconoscenza alle elettrici e agli elettori del Trentino-Alto Adige. Lavorerò per una nuova stagione di serenità. Per il benessere e lo sviluppo di questa meravigliosa terra”. Uninominale. Nel collegio di Trento per il Senato Pietro Patton (centrosinistra) ha superato Martina Loss (centrodestra), mentre Michaela Biancofiore (centrodestra) a Rovereto ha staccato l’ex collega Donatella Conzatti (centrosinistra) e a Pergine Elena Testor (centrodestra) ha ottenuto una vittoria netta su Michele Sartori (centrosinistra).