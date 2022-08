Si è spento a 93 anni Giuseppe Agrimi, ex consigliere provinciale

Fugatti sul Covid: “Situazione sotto controllo, ma nessuna certezza sul futuro”

Anche durante la seduta del Consiglio provinciale di questa mattina si è affrontato il tema della pandemia in corso: l’assessora Segnana ha infatti colto l’occasione per fare il punto della situazione epidemiologica e organizzativa. L’ultimo report degli inizi di novembre vede il Trentino con un rt a 1,6; l’occupazione dei posti letto per il Covid […]