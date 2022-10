Sulle strade del mondo, quest’anno la rassegna è dedicata a “cinque storie diverse” accomunate dalla passione per le due ruote

A Levico, musica e poesia in ricordo di Don Mario Bebber e del maestro Livio Bosco

Si terrà venerdì 12 novembre alle ore 20:30 a Levico Terme, presso il Teatro dell’Oratorio Mons. Domenico Caproni, in via Mons. D. Caproni, 16, una speciale serata, tra poesie e musica, in ricordo di Don Mario Bebber e Livio Bosco, per celebrarne il centenario della nascita. Don Mario Bebber è stato un prete e poeta. […]