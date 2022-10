Scuola, in Trentino alle superiori arrivano dei percorsi di 4 anni

“Una bellissima notizia: scuole superiori in 4 anni anche in Trentino“. Ad annunciarlo è l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti. Sono cinque i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado approvati dal Ministero dell’Istruzione che partiranno nell’anno scolastico 2023/2024, “che – spiega Bisesti – si aggiungono ad un sesto, già partito quest’anno, presso l‘Istituto Tecnico Tecnologico ‘F. Fontana’ di Rovereto”.

Gli istituti coinvolti nella sperimentazione saranno l’Istituto Tecnico Tecnologico “Marconi” di Rovereto, l’Istituto Tecnico “Ivo de Carneri” di Civezzano, il Liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” di Trento e Rovereto, il Centro di Istruzione e Formazione “Fondazione Edmund Mach” Istituto Agrario di San Michele all’Adige, l’Istituto Tecnico Economico “A. Tambosi” di Trento.

“La scuola del Trentino fa un passo avanti importante – commenta Bisesti – per avere un modello più simile a quello adottato in tanti paesi europei. Ricordo ancora la sensazione che provai appena arrivato a Bruxelles. Tra gli italiani ero uno dei più giovani, ma rispetto agli amici degli altri paesi no, poiché in molti paesi il percorso scolastico termina prima. Sono molti infatti i paesi in Europa – come Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e altri – in cui ci si diploma a 18 anni invece che a 19, a vantaggio di un’entrata anticipata nel mondo del lavoro o nel circuito universitario“.

Secondo Bisesti, “questi percorsi quadriennali non sono semplicemente percorsi quinquennali con un anno in meno, bensì percorsi innovativi che si avvalgono di una nuova didattica orientata al futuro. Non si tratta quindi dello ‘sconto’ di un anno di scuola, ma di meno tempo scuola e di più tempo dedicato a percorsi altamente innovativi. Sono assolutamente convinto che questo aiuterà i nostri ragazzi nella competizione con i colleghi europei che da anni entrano e finiscono l’università un anno prima”.