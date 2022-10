È morto all’età di 102 anni fra Ilario Moratti, originario di Tuenno

Fra Ilario Moratti

Si è spento a inizio ottobre, all’età di 102 anni, presso il Convento Santa Maria Gloriosa a Pedavena fra Ilario Moratti. Trentino d’origine, era il frate minore convenutale più anziano dalla provincia del Nord Italia ma anche di tutto l’ordine dei Conventuali.

Nato il 13 gennaio 1920 a Tuenno, in Val di Non, fra Ilario era entrato in seminario a Camposampiero (Pd) nel 1931 e venne ordinato presbitero a Peraga (Pd) nel 1944.

Tra le tante tappe della sua esperienza di vita comunitaria (e di insegnante nei seminari della Provincia conventuale e di promotore vocazionale) svolse il suo ministero per alcuni anni in Trentino, in particolare ad Arsio di Brez (dal 1945 al 1949 e dal 1971 al 1978).

I funerali sono stati celebrati a Camposampiero presso il Santuario della Visione, dove fra Ilario è stato sepolto.

A comunicare la notizia è fra Leonardo Mattuzzi, un giovane novizio (21 anni) dei frati francescani minori Conventuali, nativo di Besenello.