Nell’Alto Garda “Teatro a gonfie vele”: da ottobre a febbraio ogni domenica spettacoli per ragazzi

Il 23 ottobre 2022 con lo spettacolo “La bianca, la blu e la rossa” della compagnia Alice Bossi, si aprirà la quindicesima edizione di “Teatro a gonfie vele”, rassegna di Teatro Ragazzi fortemente sentita e condivisa da una rete di sei Comuni dell’Alto Garda, ovvero, Nago-Torbole, Riva del Garda, Arco, Dro, Ledro e Tenno, in collaborazione con il Coordinamento teatrale trentino.

La rassegna è stata presentata questa mattina, mercoledì 12 ottobre, nel corso di una conferenza stampa da Sara Balduzzi, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Nago-Torbole, Loreta Failoni (presidente del Coordinamento Teatrale Trentino), Veronica Risatti e Laura Mirone (direttrici artistiche della rassegna e componenti del collettivo Bottega Buffa Circovacanti).

La direzione artistica da quest’anno è stata affidata alla compagnia Bottega Buffa CircoVacanti di Trento che ne ha curato il programma secondo le linee guida della poetica già suggerita dal titolo.

La presenza del Lago di Garda sul quale si affacciano i sei Comuni protagonisti è senz’altro la chiave per una comprensione immediata del desiderio di viaggio: un viaggio verso un mondo fantastico, fatto di personaggi e storie stra-ordinarie che accompagnano la crescita di bambini, e perché no, di adulti che non hanno perso la voglia di crescere. Le vele, in teatro, diventano la metafora delle quinte e la scatola nera che ospita lo spettacolo, il viaggio verso l’ignoto su cui si apre la fantasia. Il titolo della rassegna diventa in questo senso un invito a partire, a lasciare il proprio porto sicuro, per ritornarci, magari un pochino cambiati e umanamente migliori, dopo aver vissuto una bellissima avventura a stretto contatto con l’alterità.

Il carnet di spettacoli comprende una vasta scelta di linguaggi artistici e poetici adatti al pubblico dell’infanzia e delle famiglie. Gli appuntamenti in programma si svolgeranno di domenica pomeriggio alle ore 16.30, da ottobre a febbraio. Si susseguiranno nove spettacoli selezionati all’interno del circuito delle compagnie professioniste che operano sul territorio nazionale, tra cui tre compagnie trentine.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria dei teatri a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure in prevendita a questo link.