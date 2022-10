Con il Coro Valsella a Rovereto una serata in onore del Maestro Armando Franceschini

Sabato 15 ottobre, alle ore 21.00 presso la Sala della Fondazione Caritro in Piazza Rosmini a Rovereto, il Coro Valsella di Borgo Valsugana onora il grande Maestro Armando Franceschini, con la presentazione di un libro e di un CD a lui dedicati con grande stima, perenne gratitudine e sincera amicizia.

La serata sarà allietata da canti del Coro Valsella, diretto da Denis Zanei. Il concerto sarà in parte dedicato ai canti popolari, con la presenza un Quartetto d’Archi, che eseguirà due sonate scritte dal Maestro.

Il Maestro Armando Franceschini è uomo che ha scritto pagine memorabili e che rimarranno indimenticabili nella storia della musica e della coralità trentine e non solo. Compiuti gli studi musicali con Andrea Mascagni, diplomandosi in Musica corale e in Composizione con Niccolò Castiglioni, Franceschini è autore di musiche corali, cameristiche e per orchestra e di musiche di scena per il teatro, ha svolto studi di ricerca storica, filologica e interpretativa attraverso la revisione e la pubblicazione dell’Opera omnia di Francesco Antonio Bonporti. Ha intrapreso collaborazioni con la Rai, realizzando numerose colonne sonore di sceneggiati radiofonici e televisivi. E’ stato direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Trentina e fondatore dell’ensemble vocale Il Virtuoso Ritrovo, con il quale ha svolto una notevole attività concertistica sia in Italia che all’estero. Armando Franceschini ha svolto attività didattica presso i Conservatori di Mantova e Parma e, dal 1982, è stato titolare della cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio di Trento del quale, dal 1989 al 2006, ha assunto anche la direzione. Dopo aver lasciato il Bonporti ha continuato a svolgere la sua attività musicale e didattica. Infatti, il Conservatorio cittadino, lo ha richiamato per tenere lezioni di Forma e Analisi nell’ambito del Corso di Popular Music. Appassionato di musica popolare è lungo il sodalizio con il Coro Valsella di Borgo Valsugana, per il quale ha armonizzato le canzoni contenute nel CD allegato al testo. Inoltre di recente il Maestro Franceschini ha orchestrato per l’Orchestra Haydn e il Coro della SAT una serie di canti eseguiti in occasione del cinquantesimo dell’Anfass all’Auditorium di Trento.

Armando Franceschini ha saputo far convivere didattica e creazione, musica classica e musica moderna e pop, musica orchestrale e produzioni corali, polifonie e canti popolari e di montagna, rivolgendo la propria attenzione anche ai giovani e giovanissimi, per i quali ha messo a disposizione una freschezza e un’energia inimitabili e inesauribili.

Nel 2019 anche l’Associazione Pro Cultura Trento gli ha reso giusto omaggio con una significativa targa, in cui è racchiuso il grazie sincero della comunità per quello che grandi uomini della cultura trentina, tra cui pittori, poeti, musicisti e scrittori, hanno fatto per la crescita della nostra collettività cittadina, provinciale e anche oltre. Premiando il Maestro Franceschini è stata individuata in lui una persona meritevole di essere insignita, per l’appunto, della tradizionale e prestigiosa “Targa Pro Cultura Trento”.

Sabato sera presso la Sala della Fondazione Caritro di Rovereto sarà certamente un’occasione esclusiva per la cittadinanza per conoscere il grande lavoro svolto dal Maestro Franceschini nel panorama della cultura, della musica e della coralità del Trentino e non solo. Il Coro Valsella ha fortemente voluto riproporre a Rovereto questa serata, riconoscendo alla nostra città un grande valore culturale, già presentata alla Filarmonica di Trento nello scorso mese di maggio, e, nei suoi programmi futuri, ha la volontà di proseguire nel percorso di onorare i grandi Maestri che hanno collaborato proficuamente al repertorio del Coro stesso come già fatto con il Maestro Andrea Mascagni ed ora con il Maestro Armando Franceschini..

L’entrata alla serata è libera. Sarà possibile acquistare il libro e il CD dei canti del Maestro Franceschini cantati dal Coro Valsella.