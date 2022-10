La vita di don Guetti riscritta da don Marcello Farina: oggi la presentazione a Bleggio Superiore

Don Lorenzo Guetti

“E per un uomo la terra. Lorenzo Guetti, curato di montagna” è il nuovo libro di don Marcello Farina, edito da ViTrenD e appena fresco di stampa. Come si evince dal titolo, il volume narra la storia di uno dei personaggi più grandi e generativi del Trentino, don Lorenzo Guetti.

Il libro sarà presentato oggi, sabato 15 ottobre, alle 17.30 al Teatro Larido di Bleggio Superiore. Interverranno, oltre all’autore, il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta e i relatori Alberto Ianes e Andrea Leonardi.

Dal 1847 al 1898: in soli 50 anni di vita, il prete trentino ha segnato la fine dell’Ottocento con un’intuizione formidabile, quella della cooperazione, per cui ha consumato la sua esistenza con un’attività pastorale e politica – spesso osteggiata dai vescovi – che ha del prodigioso.

In un’epoca di profonda crisi economica, è stato il pioniere delle Casse Rurali e delle Famiglie Cooperative, risposta concreta alla fame dei poveri. Precursore dei grandi preti sociali del Novecento come Mazzolari e Milani, in queste pagine di storia “popolare”, raccontata con passione e tensione narrativa da don Farina, rivive il don Guetti prete d’avanguardia, genio economico, giornalista caustico, coraggioso difensore dell’autonomia del Trentino italiano al parlamento di Vienna.