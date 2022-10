Ecco la campagna “Happy Times” di Anffas Trento: una colazione per la solidarietà

È dedicata alla felicità e al crescere e stare bene con gli altri, mettendo a frutto le proprie abilità e sentirsi accolti come a casa, la campagna di raccolta fondi Happy Times lanciata oggi da Anffas Trentino Onlus con l’obiettivo ambizioso di sostenere, su tutto il territorio trentino, i progetti che favoriscono la crescita e il benessere, l’autonomia e l’inclusione, l’accoglienza e la residenzialità delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, in ogni fase della loro vita, dall’infanzia alla senilità.

Anffas Trentino Onlus dal 1965 si prende cura delle persone con disabilità intellettiva e relazionale o con fragilità e sostiene le loro famiglie nelle proprie comunità. Si impegna per garantire la migliore qualità di vita possibile, attraverso una rete di servizi pensati e realizzati in base ai bisogni ed età. Opera per la loro inclusione sociale ed autodeterminazione con azioni concrete e combatte ogni discriminazione, credendo in un mondo in cui tutte le persone vivano, ogni giorno, momenti di felicità. Questi gli obiettivi della campagna, presentata questa mattina a Trento presso la Federazione Trentina della Cooperazione dal presidente di Anffas Trentino Luciano Enderle. “In passato – ha affermato Enderle – abbiamo sempre avuto l’appoggio della politica, ma oggi sono cambiate le risorse e forse anche le priorità. Quindi abbiamo deciso di non fermarci e fare qualcosa noi per trovare fondi e questa iniziativa si colloca proprio in questo contesto. Siamo soddisfatti di quello che facciamo e della vicinanza che la comunità ci dimostra”.

All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il presidente della Cooperazione Trentina, Roberto Simoni, e il presidente del Sait, Renato Dalpalù. Nel suo saluto il primo cittadino di Trento ha affermato "questi tempi sono caratterizzati da mille problemi, ansie, incertezze che ci coinvolgono come persone e come aziende. Oggi invece parliamo di solidarietà e di altruismo che sono il cuore di questa iniziativa. La cooperazione è vicina a questa progettualità fin dalla sua partenza".

La prima iniziativa del 2022 a sostegno della campagna sarà un “Un Morso, Un sorso di felicità”, il tradizionale appuntamento che quest’anno avrà il sapore della buona colazione trentina. Venerdì 21 ottobre, presso 22 punti vendita di Coop Trentino e Famiglia Cooperativa saranno presenti ragazzi e volontari di Anffas Trentino con una proposta buona e fortemente legata al nostro territorio. Con una donazione di 12 euro a sostegno dei progetti di felicità in cambio si riceverà una borsa della spesa riutilizzabile con gli ingredienti perfetti per una colazione all’insegna della felicità: la treccia dolce a lievitazione naturale, la speciale confettura di frutta e il latte delle mucche trentine, messi a disposizione da panificio SOSI, Latte Trento e Menz&Gasser.

“Un Morso, un sorso di felicità” sarà presente venerdì 21 ottobre negli orari di apertura dei negozi e supermercati Coop Trentino e Famiglia Cooperativa presso i seguenti punti vendita: Aldeno, Arco, Bolognano di Arco, Bondo, Borgo Valsugana, Cavalese, Cognola, Moena, Ponte Arche, Povo, Predazzo, Riva del Garda Piazzale Mimosa e Blu Garden, Storo, Strigno, Tonadico, Transacqua, Trento sud Coop Superstore e Madonna Bianca, Ravina, Tuenno e Vigolo Vattaro. Per saperne di più: www.happy-times.it/un-morso-un-sorso.