Il Coro Alpino Trentino ha festeggiato i 55 anni

Ucrainart, il 1° maggio a Gardolo un pomeriggio di musica, parole e teatro per la pace

Domenica 1° maggio, dalle 13.30 alle 18.30 in piazzale Groff a Gardolo, si terrà un pomeriggio di musica parole e teatro per la pace, organizzato dalla Commissione cultura della Circoscrizione di Gardolo. Sarà un momento di “convivialità riflessiva” come è stato detto in sede di presentazione, per sostenere la pace in Ucraina, a cui parteciperà […]