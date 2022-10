Alto Garda e Ledro, mappati tre percorsi ciclabili inclusivi anche per le persone con disabilità

Sono 3 i percorsi ciclabili nella zona dell’Alto Garda e Ledro adatti all’utilizzo di “biciclette speciali”, studiate per persone con disabilità per dare a tutti la possibilità di vivere l’esperienza di un viaggio in bicicletta.

I percorsi sono stati mappati grazie al progetto “Bici-in… pedalate inclusive verso nuovi orizzonti”, realizzato con il contributo della Fondazione Caritro e nato dalla collaborazione tra Anffas Trentino Onlus, ADS Drobike e ODV Liberamente Insieme per Anffas Trentino, presentato questa mattina al Cantiere 26 di Arco.

Le biciclette sono state messe a disposizione dalla start up “Remoove”. I risultati delle uscite sono stati organizzati in una guida semplice e pratica ispirata al linguaggio “Easy to Read”, realizzata in formato video e cartaceo dal team creativo Agenzia Senza Filtri di Anffas Trentino, che coinvolge persone con disabilità e professionisti del settore.

Con questo progetto si vuole permettere alle persone con disabilità di praticare un’attività all’aperto e aumentare le opportunità di cittadinanza attiva e di inclusione sociale delle persone con disabilità e dei volontari, rendendoli protagonisti del percorso.

Il primo percorso parte da Arco per poi attraversare San Giorgio, Riva del Garda, Riva del Garda-spiaggia, Linfano-Torbole e Arco. Il secondo da Arco passa per Chiarano, Vigne, Ceole, Varone, Riva del Garda, Sant’Alessandro, Grotta, San Giorgio, Arco. Il terzo invece da Arco arriva a Ceniga, Ponte Romano per poi rientrare ad Arco.

Un altro aspetto importante è la produzione di materiale informativo accessibile e la sensibilizzazione della comunità rispetto ai concetti di turismo accessibile e sport per tutti, contribuendo allo sviluppo di una cultura attenta alla sostenibilità sociale e ambientale. Non ultimo, la possibilità di aumentare le opportunità dell’offerta turistica inclusiva che potrebbe svilupparsi in futuro.

Un lavoro che ha richiesto molti mesi di preparazione da un team costituito da operatori esperti di Anffas Trentino, da volontari dell’associazione sportiva Drobike e da volontari di Liberamente Insieme per Anffas, e che si concretizza ora con l’individuazione dei primi 3 percorsi ciclabili adatti a persone con disabilità e con la realizzazione di una guida ispirata al linguaggio “Easy to Read” con tour virtuale che verrà pubblicato su diverse piattaforme.