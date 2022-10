La musica di Upload in tour a Pergine, con il rap sperimentale degli Uochi Toki

Dopo la partenza dal capoluogo Trento, la musica dal vivo di UploadSounds torna ad attraversare la provincia, per toccare i principali palchi del territorio: sabato 29 ottobre, infatti, al Teatro di Pergine, la seconda tappa trentina dell’Upload on Tour porterà in Valsugana il rap degli Uochi Toki, che chiuderà in bellezza la lunga serata di musica aperta da Octopus Salad, James Bach e Joseph Bohm, i tre progetti musicali under 35 iscritti alla piattaforma musicale dell’Euregio, in rappresentanza rispettivamente di Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Gli Uochi Toki, duo rap proveniente dai dintorni di Alessandria, formato da Matteo “Napo” Palma (voce e testi) e da Riccardo “Rico” Gamondi (elettronica), nascono nel 2002, quando i due amici, già attivi nei Laze Biose, decidono di formare un nuovo gruppo. La prima uscita è Vocapatch nel 2003, 31 pezzi senza titolo con basi sperimentali e minimali, spesso composte da soli rumori e testi nonsense. Dell’anno successivo è invece l’omonimo Uochi Toki, che prosegue sulla strada dell’album precedente, lavorando sulla sperimentazione e lanciando la provocazione dell’abnorme numero di tracce dell’album, ben 81. Laze Biose del 2006 conta su 13 brani che, per la prima volta, hanno anche un titolo, e riporta lo stile del gruppo su canoni più classici e meno hardcore. È questo il disco che apre la strada al contratto con la Wallace Records e, tra il 2009 e il 2012 alla pubblicazione di tre dischi per La Tempesta Dischi. Tanto produttivi quanto originali, sarebbe riduttivo definire gli Uochi Toki come una band hip hop, e troppo vago catalogarli come “musica sperimentale”. Il duo alessandrino ha all’attivo ben 14 album, in 20 anni di carriera, e a Pergine porterà uno spettacolo da non perdere, tra musica, letteratura e arti figurative, frutto del percorso avviato nel 2021 con “Cambiare Idea” e proseguito quest’anno con “Mutare Idea”: musica a cantiere aperto, con diffusione orizzontale, senza etichetta, senza formato fisico e in aperto contrasto con i grandi colossi dell’algoritmo.

Prima di loro, sul palco perginese ci sarà spazio anche per i roveretani Octopus Salad: un progetto nato nel 2020 durante il periodo di lockdown, per fare musica insieme nonostante le restrizioni e le distanze: Alberto a Rovereto, Andrea a Bologna e Mattia in Nuova Zelanda. I loro “tentacoli” si muovono tra diversi generi, dall’ambient alla techno, dall’electro indie al noise, per un live set che rappresenta i background dei componenti, così diversi ma al tempo stesso mescolabili, come in un’ottima insalata. James Bach invece, artista, compositore e produttore originario di Appiano (Alto Adige), si definisce come un’antenna che riceve la musica dall’universo, che ama suonare dal vivo, accompagnato dalla sua chitarra e dalla fedele loop station. Suoni sferici, ritmi nitidi e la purezza del sintetizzatore sono gli elementi distintivi della musica di Joseph Böhm: l’artista di Imst (Tirolo) si esibisce dotato di laptop, sintetizzatore e ogni sorta di gadget musicale, per eseguire dal vivo una sorta di spettacolo sonoro, non privo di riferimenti alle storie dell’attualità, come il suo ultimo lavoro, che riflette le prime impressioni del giovane musicista di fronte allo scoppiare della guerra in Ucraina.

I tre progetti, iscritti alla piattaforma di UploadSounds, oltre ad avere l’opportunità di suonare dal vivo a Pergine, sono in corsa per essere scelti per la grande finale del contest di UploadSounds 2022, che si chiuderà sabato 26 novembre al Teatro Sanbàpolis di Trento con l’esibizione dei 12 finalisti (selezionati da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale), la premiazione dei primi tre classificati e degli under21, e l’esclusivo concerto di una band di rilievo nazionale. Per iscriversi al concorso destinato ai progetti musicali under 35 dell’Euregio, ed avere la possibilità di suonare in occasione di una delle date di Upload on Tour, basta iscrivere gratuitamente il proprio progetto musicale alla piattaforma di UploadSounds sul portale www.uploadsounds.eu, entro e non oltre le 23.59 di domenica 6 novembre 2022. Anche quest’anno, in palio, oltre ad interessanti opportunità, una serie di ricchi premi in denaro da destinare alla crescita musicale e professionale dei vincitori.

UploadSounds è un progetto di Mercurio Società Cooperativa, Associazione Be It Verein e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirolo, Regione autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Comune di Trento, Itas Mutua, con il patrocinio di Euregio. In collaborazione con Cooperativa Sociale Smart e Fondazione Caritro.