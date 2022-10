Sagra della Ciuìga, quattro giorni di festa per la 21esima edizione

Porte di Rendena, la chiesa di San Valentino si tinge di rosa per la Lilt

Il Comune di Porte di Rendena ha deciso di aderire alla Campagna mondiale “Lilt for women-nastro rosa” per la sensibilizzazione sul tumore al seno indetta, come ogni anno, per il mese di ottobre dalla Lilt. “Quest’anno, oltre alla posa dei nastri rosa sulle fontane dei paesi, abbiamo pensato di aderire alla campagna in maniera più […]