Al MUSE sei sempre di casa. È arrivato il nuovo programma MyMUSE membership

A inizio ottobre ha preso il via la campagna di membership per diventare amiche e amici del MUSE e sentirsi sempre a casa anche tra le mura vetrate dell’edificio che racconta scienza, natura e sostenibilità. Il nuovo programma di membership, MyMUSE, nasce infatti con l’intenzione di creare un legame ancora più profondo tra il museo e i propri visitatori. Lo fa attraverso cinque proposte di adesione che offrono vantaggi e possibilità inedite per vivere il museo in modo personalizzato e unico.

In particolare le tipologie di membership proposte, a cui sono associate delle card colorate in pieno stile MUSE, includono la card Family & Friends, pensata per portare con sé in museo famigliari, amiche e amici e quella Science addicted, rivolta a chi ama scienza e natura in maniera speciale e vuole condividere questa passione con un’altra persona. Il museo ha poi destinato la card Young and free a ragazzi e ragazze under 35 che desiderano fare del MUSE uno dei loro posti preferiti. Teachers & Educators è invece il piano membership destinato a chi lavora nel mondo della scuola. Infine, la card Donor è destinata a chi decide di sostenere scienza e cultura stringendo un legame unico con il museo.

Alcuni vantaggi comuni a tutti i tipi di membership comprendono l’ingresso gratuito al MUSE e le sue sedi territoriali, sconti per acquisti al MUSE Café e MUSE Shop e l’invito prioritario ad eventi speciali. Attività outdoor in compagnia dei ricercatori, inviti a focus group e coinvolgimento nelle fasi di realizzazione di nuove mostre ed eventi sono ulteriori opportunità legate ai diversi programmi.

Tutti i dettagli e le specifiche per scegliere la membership più adatta si trovano al seguente indirizzo web: Entra nel club (muse.it). Si può inoltre rivolgersi all’indirizzo mail membership@muse.it per informazioni aggiuntive.