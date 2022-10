Pensieri, letture, recite e canzoni. Sul Baldo, l’ora di pace (che non c’è)

L’evento si chiama “L’ora di pace (che non c’è)” e avrà luogo domenica 30 ottobre alle ore 2 (cioè nella notte tra il 29 e il 30 ottobre) sul Monte Baldo in Località Dossioli nel comune di Avio, nell’edificio frontale all’omonima malga; sarà un’ora esatta di parole, pensieri, letture, recite e canzoni di pace espressi a propria scelta da chiunque vorrà partecipare.

Il Monte Baldo (dal Cinquecento chiamato “Hortus Europæ” per la sua incomparabile biodiversità) è avviato nella sua unitarietà a diventare Patrimonio dell’umanità; sui suoi territori si sono combattute numerose guerre. La pace è un’utopia, non potrà mai esserci finché ci saranno frontiere geografiche e disuguaglianze sociali, lo vediamo ogni giorno; la pace non c’è e non c’è mai stata, esattamente come accade all’ora che sta tra le due e le tre nel momento del passaggio dall’ora legale e quella solare.

Si è voluto organizzare “L’ora di pace (che non c’è)” proprio sul Monte Baldo a ridosso del confine tra Trentino e Veneto per ricordare insieme la storia del Monte Baldo e quanto sta ripetutamente accadendo nel mondo fin dentro il cuore dell’Europa: la pace, che non c’è, evocata nell’ora che non c’è.

Per arrivare al luogo dell’iniziativa: da Avio strada provinciale n. 208, da Brentonico strada provinciale n. 3, da Caprino Veronese strada provinciale n. 8. L’organizzazione della manifestazione è dell’Associazione Monte Baldo patrimonio dell’umanità in collaborazione con la SAT di Avio e per il circuito di “Un’ora di troppo” del gruppo musicale “I Plebei”.

Maggiori informazioni: 327.9015535 (questo numero anche per segnalare la partecipazione).