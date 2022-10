A Cantiere 26 di Arco la tappa in Alto Garda dell’Upload on Tour

È la cittadina di Arco la destinazione della terza data trentina dell’Upload on Tour 2022, il viaggio musicale sui principali palchi del territorio organizzato da UploadSounds, la piattaforma musicale dell’Euregio attiva da ormai 14 anni nella promozione, crescita e valorizzazione dei giovani artisti di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Dopo la Bookique di Trento e il Foyer del Teatro di Pergine, venerdì 4 novembre sarà infatti la volta del centro giovanile Cantiere 26, in via P. Caproni Maini ad Arco, che aprirà le sue porte ad una grande serata di musica. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, a partire da Davide Prezzo, Atop the hill e HEY SIS, i tre progetti musicali under 35 iscritti alla piattaforma musicale dell’Euregio, in rappresentanza rispettivamente di Trentino, Alto Adige e Tirolo, per finire in bellezza con il groove funky-dance di Sibode Dj e l’energia ricca di contaminazioni dei Toolbar, band formata da cinque giovanissimi ragazzi nata proprio nell’Alto Garda.

Sibode Dj, nome d’arte di Simone Marzocchi, è un istrionico cantautore electropop ravennate, polistrumentista, che “canta e suona da solo, con tastiera, chitarra, tromba e loop station”. La sua musica è sporca, le melodie creano dipendenza e il suo groove funky-dance è fatto da beatbox, tromba, tastiera e chitarra. Un mix di italiano e inglese, una performance inimitabile, fisica e sboccata, capace di trascinare il pubblico in un sabba danzante ed eccitante come nessun altro.

I Toolbar, nati nell’Alto Garda nel 2017 dalla voglia di fare e creare musica insieme, iniziando a comporre i primi brani in un garage, sono cinque giovanissimi ragazzi, ovvero Andrea Zoppirolli (voce), Tommaso Straffelini (basso), Niccolò Silvi (chitarra), Sebastiano Omezzolli (batteria) e Edoardo Omezzolli (tastiere). Il loro approccio musicale è molto ricco di spunti creativi, che spaziano tra R&B, Hip-Hop e New Wave, mentre dai loro testi emerge la voglia di sfidare le convenzioni del mondo attuale, conservando sincerità, libertà, coraggio, passione e amore per la natura. Tra i partecipanti del percorso di formazione della Upload School 2021, hanno collaborato con importanti artisti del panorama italiano come Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion, Motta), Leonardo Milani (Motta, Giovanni Caccamo), Johnny Mox (Stregoni) ed altri. Si sono esibiti al Poplar Festival 2021 e hanno ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il primo posto della sedicesima edizione di Suoni Universitari, fino ad aprire, nel maggio del 2022, il grande concerto di Vasco Rossi a Trento.

Prima di loro, sul palco del Cantiere 26 di Arco, ci sarà spazio anche per Davide Prezzo, cantautore e chitarrista roveretano, che ha iniziato il suo progetto da solista nel 2018. Nel tempo il suo sound ha virato verso il pop-rock con arrangiamenti ricchi di suoni elettronici, sintetizzatori, percussioni digitali e chitarre elettriche, ma mettendo sempre al centro la parola e il racconto, per non dimenticare la natura folk e cantautorale del progetto. Con loro anche i bolzanini Atop the hill, band nota sui maggiori palchi altoatesini e trentini, dove da anni porta il suo show caratterizzato da un’energica presenza scenica e brani dal sound eclettico, che spaziano dal funk alla disco music, a testimonianza dei diversi background musicali dei cinque membri del gruppo. Dopo aver vinto, nel 2019, il concorso musicale Arezzo Wave, più recentemente si sono aggiudicati il contest Euregiorock, che ha permesso loro di aprire tre date del tour di Vasco Rossi 2022. Tutto al femminile infine il progetto delle HEY SIS, band formata da cinque musiciste originarie di Innsbruck, che ad Arco porteranno le loro armonie e il loro rap, combinati con suoni sferici e groove funky: il risultato è un mix di gioia ed energia che fa da sfondo anche al loro album di debutto, “Collage”, pubblicato l’anno scorso.

Tre progetti selezionati tra quelli iscritti alla piattaforma di UploadSounds, che oltre ad avere l’opportunità di suonare dal vivo ad Arco, sono in corsa per essere scelti per la grande finale del contest di UploadSounds 2022, che si chiuderà sabato 26 novembre al Teatro Sanbàpolis di Trento con con l’esibizione dei 12 finalisti (selezionati da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale), la premiazione dei primi tre classificati e del migliore under21, e l’esclusivo concerto di una band di rilievo nazionale. Per partecipare al concorso, basta iscrivere gratuitamente il proprio progetto musicale alla piattaforma di UploadSounds sul portale www.uploadsounds.eu, entro e non oltre le 23.59 di domenica 6 novembre 2022. Anche quest’anno, in palio, oltre ad interessanti opportunità, una serie di ricchi premi in denaro da destinare alla crescita musicale e professionale dei vincitori.

UploadSounds è un progetto di Mercurio Società Cooperativa, Associazione Be It Verein e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirolo, Regione autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Comune di Trento, Itas Mutua, con il patrocinio di Euregio. In collaborazione con Cooperativa Sociale Smart e Fondazione Caritro.