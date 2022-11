Covid-19, martedì 1 novembre nessun decesso e 333 casi

Covid-19, giovedì 25 agosto un decesso e 293 nuovi casi

C’è un decesso per Covid-19 oggi, giovedì 25 agosto, in Trentino. È avvenuto in ospedale e, riporta l’Apss, “si tratta di una donna ultraottantenne, non vaccinata, affetta anche da altre patologie”. I casi emersi nelle ultime 24 ore sono 293: 6 risultati positivi al test molecolare (su 165 test effettuati) e 287 all’antigenico (su 1.313 […]