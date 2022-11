Supercoppa 2022, l’Itas ottiene il terzo posto

Credit: Michele Benda

L’Itas Trentino conquista il gradino più basso del podio alla Supercoppa 2022. La formazione gialloblù nel pomeriggio ha superato per 3-1 la Valsa Group Modena nella finale per il terzo posto, dopo i 5 set giocati lunedì sera in semifinale con il Perugia.

Dopo un primo set letteralmente dominato, la contesa con Modena è diventata serratissima, come si evince dai punteggi dei parziali centrali. All’Itas Trentino va ascritto il merito non essersi scoraggiata dopo aver perso allo sprint per 23-25 il secondo, rifacendosi con gli interessi nel terzo, conquistato ai vantaggi, e poi anche nel quarto, dominato dalla prima all’ultima azione di gioco.

“E’ stata una finalina intensa – ha commentato al termine della partita l’allenatore Angelo Lorenzetti – in particolar modo dal secondo parziale in poi, quando Modena è riuscita a metterci più in difficoltà. Non abbiamo mostrato grande continuità ma è normale che sia così perché in campo abbiamo schierato tanti giocatori che sin qui non hanno avuto la possibilità di giocare spesso; siamo comunque stati bravi a concludere positivamente il match, trovando le risposte che volevamo. Chiudiamo la manifestazione dopo aver giocato due partite molto equilibrate e combattute, che ci hanno offerto sicuramente tante indicazioni; al di là dei risultati, che spesso dipendono anche dagli avversari incontrati, torniamo a casa avendo compiuto uno step in avanti”.

L’Itas Trentino rientrerà a Trento nel primo pomeriggio di mercoledì e da giovedì mattina inizierà a preparare alla BLM Group Arena il prossimo appuntamento, in programma domenica 6 novembre all’Arena di Monza (ore 20.30) contro il Vero Volley per la sesta giornata di regular season SuperLega Credem Banca 2022/23